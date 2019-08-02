«Брайтон» сделал предложение по Пушкашу, которым интересуется ЦСКА
Форварда «Интера» Георге Пушкаш может продолжить карьеру в «Брайтон энд Хоув Альбион», утверждает Calciomercato.com.
Согласно информации источника, английский клуб уже сделал предложение по 23-летнему нападающему «нерадзурри». Также миланский клуб получил предложения по румыну от московского ЦСКА и «Бирмингема». «Интер» примет решение по будущему футболиста в течение ближайшей недели, после того как изучит поступившие запросы.
Минувший сезон Пушкаш провёл в аренде в «Палермо», выступавшем в Серии B. Он принял участие в 33 матчах, где отметился девятью мячами и тремя результативными передачами. В составе «Интера» Пушкаш провёл семь игр в сезоне-2014/15. За сборную Румынии Георге сыграл восемь матчей, в которых забил четыре гола.
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