Авен назвал ЦСКА в качестве примера хорошо управляемой команды

Известный бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен считает, что одним из ключевых факторов успешности клуба является хорошее управление. В качестве примера он назвал другую команду из столицы России — ЦСКА.

«Если решение о трансферах принимает владелец команды, это совсем неправильно. Это ужасно. Это дело профессионалов. Должен быть у клуба хороший директор. Как мы находим хороших директоров банков, точно так же есть кто-то, кто был бы прекрасным руководителем футбольного клуба.

Дело не в деньгах. Выйти на серьёзный европейский уровень без больших денег невозможно. Но бюджет — это только одна составляющая. Необходимая, но недостаточная», — сказал Авен в программе «Инсайдеры».

Первый выпуск нового сезона программы «Инсайдеры» выйдет на телеканале «Матч Премьер» 4 августа, начало — в 23:25 мск.

«Спартак», набрав 4 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Завтра, 3 августа, красно-белые на домашнем стадионе проведут матч 4-го тура с московским «Динамо». Начало дерби — в 19:00 мск.