«Наполи» согласовал с ПСВ покупку Лосано
Руководство «Наполи» договорилось с ПСВ о приобретении мексиканского нападающего Ирвина Лосано. Сумма трансфера составит € 42 млн, сообщает Corriere dello Sport.
В начале прошлого месяца в СМИ появлялась информация, что неаполитанцы уже согласовали условия с 24-летним мексиканцем. Стороны подпишут соглашение сроком на пять лет.
В нынешнем сезоне на клубном уровне Лосано принял участие в 40 матчах, на его счету 21 результативный удар и 12 голевых передач. Контракт игрока с ПСВ рассчитан до лета 2023 года. В нидерландский клуб он перешёл летом 2017 года из мексиканской «Пачуки». Трансфер обошёлся ПСВ в € 8 млн.
Ранее сообщалось, что интерес к Лосано проявляли также «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Челси», «Милан» и «Реал».
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