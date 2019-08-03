«Наполи» согласовал с ПСВ покупку Лосано

Руководство «Наполи» договорилось с ПСВ о приобретении мексиканского нападающего Ирвина Лосано. Сумма трансфера составит € 42 млн, сообщает Corriere dello Sport.

В начале прошлого месяца в СМИ появлялась информация, что неаполитанцы уже согласовали условия с 24-летним мексиканцем. Стороны подпишут соглашение сроком на пять лет.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Лосано принял участие в 40 матчах, на его счету 21 результативный удар и 12 голевых передач. Контракт игрока с ПСВ рассчитан до лета 2023 года. В нидерландский клуб он перешёл летом 2017 года из мексиканской «Пачуки». Трансфер обошёлся ПСВ в € 8 млн.

Ранее сообщалось, что интерес к Лосано проявляли также «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Челси», «Милан» и «Реал».