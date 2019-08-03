Гендиректор «Арсенала» Т — о вылете из ЛЕ: психологически непросто пережить удар

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал поражение команды от бакинского «Нефтчи» (0:3) во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.



«Понимая значимость случившегося и не снимая с себя ответственности за столь ранний вылет команды из Лиги Европы, не считаем, что было бы правильным молчать, закрываться от прессы, поэтому хотелось бы пояснить ситуацию.

Первое, не ищем оправданий, но уместно напомнить, что ровно два года назад мы все вместе ликовали после того, как сумели спастись от вылета в ФНЛ. Это были стыковые матчи с красноярским «Енисеем», когда тульский «Арсенал» остался в РПЛ только благодаря голу, забитому на чужом поле. Теперь же, после седьмого места в сезоне-2017/18 и исторического шестого места в чемпионате сезона-2018/19, мы получили право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы. Всего за два года проделан огромный путь не только в плане достижения спортивных результатов, но и в том, что касается развития клубной инфраструктуры и в целом развития футбола в регионе. Понятно, что амбиции и желания болельщиков, а также тех, кто помогает клубу, растут. Это нормально и правильно. Тем более наши болельщики, регулярно заполняющие стадион и всегда искренне поддерживающие команду, имеют право быть требовательными.

Огромное желание продвинуться как можно дальше в Лиге Европы присутствовало абсолютно у всех, кто имеет отношение к тульскому «Арсеналу». Невозможно упрекнуть футболистов в том, что они не старались, не бились или отбывали номер в двух матчах с «Нефтчи». Никто не убирал ноги в стыках, все выложились без остатка, до последнего терпели и верили в успех, но так сложились эти игры.

Второе, очень много слов сейчас говорится о трансферной политике нашего клуба. Ни для кого не является секретом, что селекционная служба тульского «Арсенала» не располагает трансферным бюджетом. Мы можем либо брать игроков в аренду, либо договариваться с футболистами, у которых нет контракта. По сути это игроки, которые не востребованы в своих командах. Тем не менее, именно в Туле эти же футболисты расцветали, начинали играть и доказывали свою состоятельность. Однако по окончании сезона арендованные возвращались в свои клубы. Именно так происходило со многими из тех, кто радовал нас и в позапрошлом, и в прошлом сезонах. Да, в нынешнее межсезонье мы получили возможность делать покупки игроков за минимальные деньги, но для того, чтобы новые футболисты адаптировались и в бытовом, и в игровом плане, нужно время. Об этом можно сказать совершенно ответственно и уверенно, потому что это мы прочувствовали на собственном опыте. Ведь каждое межсезонье мы фактически собираем новую команду, и быстро результат в такой ситуации прийти не может. Здесь, кстати, уместно будет напомнить, как тяжело «Арсенал» начинал каждый из двух предыдущих чемпионатов, однако затем набирал ход и двигался вверх по турнирной таблице.

Третье. Несмотря на то, что вылет из Лиги Европы получился болезненным, мы настроены на работу и достижение результата в нынешнем сезоне. На следующий день после игры президент клуба Гурам Аджоев позвонил главному тренеру команды Игорю Черевченко и выразил ему полную поддержку. Психологически непросто пережить такой удар, но нет сомнений, что при поддержке болельщиков команда справится и приложит все силы, чтобы вновь радовать тех, кто всей душой, по-настоящему переживает за тульский «Арсенал», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».