«Урал» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся 3 августа в 14:00
Сегодня, 3 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Урал» — «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Ростов» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев. Резервный рефери — Антон Фролов.
С полным расписанием нынешнего сезона российского первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 3 августа 2019
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