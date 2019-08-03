Лодыгин: рад присоединиться к «Газишехир Газиантеп», хочу показать свой максимум

Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал переход в турецкий клуб «Газишехир Газиантеп».

«Рад быть частью «Газишехир Газиантеп». У нас есть многое, чтобы побеждать вместе!!! Спасибо президенту господину Сани Конукоглу за продемонстрированную настойчивость! Хочу показать свой максимум в клубе!» — написал Лодыгин в «Инстаграме».

Последним клубом Лодыгина был «Зенит». В стан сине-бело-голубых он перешёл летом 2013 года из греческого «Ксанти». Сумма трансфера составила € 800 тыс. В минувшем сезоне 29-летний голкипер принял участие в матче Лиги Европы с минским «Динамо» (0:4). Лодыгин провёл на поле все 90 минут и пропустил четыре мяча. В зимнее трансферное окно Лодыгин перешёл в пирейский «Олимпиакос» на правах аренды. В составе греческого клуба провёл два матча в греческой Суперлиге и пропустил один мяч.