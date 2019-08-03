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Неймар отказался идти на мировую с «ПСЖ» и по-прежнему намерен покинуть клуб

Неймар отказался идти на мировую с «ПСЖ» и по-прежнему намерен покинуть клуб
Футбол / Испания 0

Форвард «Пари-Сен-Жермен» Неймар по-прежнему намерен сменить команду в текущее трансферное окно, сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, в стане парижского клуба предприняли последнюю попытку убедить бразильца остаться на «Парк де Пренс» ещё на один сезон в обмен на гарантии, что следующим летом ему будет позволено уйти. Для этого спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отправился в Китай, где команда готовится к матчу Суперкубка Франции с «Ренном». Однако 27-летний нападающий отверг предложение клуба. Он всё ещё надеется, что ему удастся до закрытия трансферного окна вернуться в «Барселону».

Ранее сообщалось, что Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о желании сменить команду в текущее трансферное окно. После этого отношения между футболистом и клубом резко ухудшились.

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