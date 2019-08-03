«Зенит» провёл Малкому экскурсию по тренировочному центру

«Зенит» опубликовал ролик с экскурсией новоиспечённого вингера команды Малкома по тренировочному центру клуба.

Экскурсию для 22-летнего бразильца проводили генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак.

Видео доступно на канале «Зенита» в YouTube.

Ранее сообщалось, что трансфер 22-летнего игрока обошёлся сине-бело-голубым в € 40 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. По условиям личного соглашения с петербургским клубом, футболист, предположительно, будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон. В «Зените» бразилец будет выступать под 8-м номером.

Малком является воспитанником «Коринтианса». В «Барселону» бразилец перешёл из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере. На счету вингера один забитый мяч и две результативные передачи.