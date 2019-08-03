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Испанский журналист: не вина Малкома, что он не заиграл в «Барселоне»

Испанский журналист: не вина Малкома, что он не заиграл в «Барселоне»
Футбол / РПЛ 0

Обозреватель испанского издания Sport Льюис Маскаро выразил мнение, что новоиспечённый вингер «Зенита» Малком не виноват, что так и не смог заиграть в «Барселоне».

«Пребывание Малкома в „Барселоне“ было настолько коротким, что трудно по-настоящему оценить его вклад в результаты команды. Вальверде никогда не выражал желания иметь его в своей команде и никогда не доверял ему. Вингер даже не сыграл и тысячи минут за команду и забил только четыре мяча. Никто не может обвинять бразильца в таких результатах, потому что у него не было шансов проявить себя. Только так игрок мог бы преуспеть. Проблема, конечно, была не в Малкоме, а в тех, кто подписал его, несмотря на то что он знал, что тренер не был заинтересован в его подписании», — написал Маскаро.

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