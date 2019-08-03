«Зенит» заявил Малкома на сезон в РПЛ

«Зенит» заявил новичка команды вингера Малкома на сезон в Российскую Премьер-Лигу. Таким образом, Малком сможет дебютировать в составе петербургской команды в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром», который состоится сегодня, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена».



Ранее сообщалось, что трансфер 22-летнего игрока обошёлся сине-бело-голубым в € 40 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. По условиям личного соглашения с петербургским клубом, футболист, предположительно, будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон. В «Зените» бразилец будет выступать под 8-м номером.



Малком является воспитанником «Коринтианса». В «Барселону» бразилец перешёл из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере. На счету вингера один забитый мяч и две результативные передачи.

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