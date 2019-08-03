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«ПСЖ» обыграл «Ренн» в матче за Суперкубок Франции

«ПСЖ» обыграл «Ренн» в матче за Суперкубок Франции
Футбол / Франция 0

В матче за Суперкубок Франции «Пари Сен-Жермен» встречался с «Ренном». Игра прошла на стадионе «Лунган — Универсиад Спортс Центр» в китайском городе Шэньчжэнь и завершилась победой парижской команды со счётом 2:1.

На 13-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ренна» Адриен Эну. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сравнял счёт на 57-й минуте, забив с подачи хавбека Пабло Сарабии. На 73-й минуте полузащитник Анхель Ди Мария вывел парижскую команду вперёд в счёте.

Таким образом, «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка Франции в 9-й раз. Напомним, «Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Франции по итогам сезона-2018/19. «Ренн» выиграл Кубок страны, в финале турнира одержав победу над парижанами в серии пенальти (2:2, 6:5 — по пенальти).

Суперкубок Франции. Финал
03 августа 2019, суббота. 14:30 МСК
ПСЖ
Париж
2 : 1
Ренн
Ренн
0:1 – Эну – 13, 1:1 – Мбаппе – 57, 2:1 – Ди Мария – 73
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