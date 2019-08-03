«ПСЖ» обыграл «Ренн» в матче за Суперкубок Франции
В матче за Суперкубок Франции «Пари Сен-Жермен» встречался с «Ренном». Игра прошла на стадионе «Лунган — Универсиад Спортс Центр» в китайском городе Шэньчжэнь и завершилась победой парижской команды со счётом 2:1.
На 13-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ренна» Адриен Эну. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сравнял счёт на 57-й минуте, забив с подачи хавбека Пабло Сарабии. На 73-й минуте полузащитник Анхель Ди Мария вывел парижскую команду вперёд в счёте.
Таким образом, «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка Франции в 9-й раз. Напомним, «Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Франции по итогам сезона-2018/19. «Ренн» выиграл Кубок страны, в финале турнира одержав победу над парижанами в серии пенальти (2:2, 6:5 — по пенальти).
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