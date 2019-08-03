Тиль посетит матч «Спартака» с «Динамо», медобследование он пройдёт 5 августа

Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль уже находится в Москве, утверждает Voetbal International.
Согласно информации источника, сегодня 21-летний хавбек вместе с агентом Фулько ван Купереном посетит московское дерби между «Спартаком» и «Динамо». Уже в понедельник он пройдёт медицинское обследование для красно-белых и подпишет с ними контракт сроком на четыре года.
Ранее сообщалось, что Тиль близок к переходу в «Спартак». Футболист выразил желание перейти в стан красно-белых и в ультимативной форме потребовал отпустить его в российский клуб. Трансфер игрока обойдётся «Спартаку», предположительно, в € 18 млн.
21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.
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