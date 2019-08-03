Карпин: результатом игры с «Уралом» не удовлетворён, но в целом счёт закономерен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат матча 4-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:2).

«Проблемы в центральной зоне не только у «Урала», но, как видели, и у нас. Многие голы забиваются оттуда, это один из вариантов атаки. Это тренировалось, наигрывалось. Работы в обороне — непочатый край.



Результатом не удовлетворен. Мы много атаковали, а соперник реализовывал свои моменты. Вот после второго пропущенного мяча «Урал» стал создавать больше остроты, чем ранее. Но и мы тоже могли забить ещё. Если брать в целом 90 минут, счёт закономерен», — приводит слова Карпина официальный сайт клуба.

«Урал» набрал 7 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (8) — на 2-м месте.