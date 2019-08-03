Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Икарди может остаться в «Интере» из-за беременности жены

Икарди может остаться в «Интере» из-за беременности жены
Футбол / Италия 0

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может принять решение остаться в миланском клубе по семейным причинам. Агент и жена футболиста Ванда Нара ждёт от него ещё одного ребёнка. Это может вынудить аргентинца отказаться от трансфера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В услугах Икарди заинтересованы «Ювентус», «Наполи» и «Рома». Ранее стало известно, что 26-летний игрок согласен только на переход в стан туринцев.

«Интер» этим летом сообщил Мауро, что у него нет шансов возобновить карьеру в команде. При этом утверждается, что крайним сроком для трансфера был конец июля. Теперь Икарди склоняется к тому, чтобы остаться в миланском клубе.

Итальянское издание сообщило также, что аргентинец намерен подать в суд на «Интер», если его не включат в заявку команды на Серию А и Лигу чемпионов.

Жена против. Как супруги решают судьбы футболистов
Муж — голова, жена — шея. Действует ли это правило в футбольных реалиях?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент