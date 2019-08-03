Икарди может остаться в «Интере» из-за беременности жены

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может принять решение остаться в миланском клубе по семейным причинам. Агент и жена футболиста Ванда Нара ждёт от него ещё одного ребёнка. Это может вынудить аргентинца отказаться от трансфера, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В услугах Икарди заинтересованы «Ювентус», «Наполи» и «Рома». Ранее стало известно, что 26-летний игрок согласен только на переход в стан туринцев.
«Интер» этим летом сообщил Мауро, что у него нет шансов возобновить карьеру в команде. При этом утверждается, что крайним сроком для трансфера был конец июля. Теперь Икарди склоняется к тому, чтобы остаться в миланском клубе.
Итальянское издание сообщило также, что аргентинец намерен подать в суд на «Интер», если его не включат в заявку команды на Серию А и Лигу чемпионов.
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