Тиль приехал на матч «Спартака»

Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль прибыл на стадион «Открытие Арена» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими клубами «Спартак» и «Динамо» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что в понедельник Тиль пройдёт медицинское обследование для «Спартака» и подпишет с клубом контракт сроком на четыре года. Трансфер игрока обойдётся красно-белым, предположительно, в € 18 млн.

21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов. Контракт игрока с «АЗ» действует до лета 2023 года.