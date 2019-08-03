Тиль приехал на матч «Спартака»
Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль прибыл на стадион «Открытие Арена» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими клубами «Спартак» и «Динамо» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что в понедельник Тиль пройдёт медицинское обследование для «Спартака» и подпишет с клубом контракт сроком на четыре года. Трансфер игрока обойдётся красно-белым, предположительно, в € 18 млн.
21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов. Контракт игрока с «АЗ» действует до лета 2023 года.
Де Бур: жаль, это выбор Тиля. Но, думаю, «Спартак» — хороший вызов для него
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