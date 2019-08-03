Божович: «Крылья Советов» не заслужили такого поражения от «Локомотива»
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение со счётом 1:2 в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
«Очень обидно так проигрывать. Думаю, что по игре мы не заслужили такого поражения. В первом тайме соперник больше контролировал мяч, забил гол. Во втором тайме у нас были моменты, но два раза «Локомотив» спас Гилерме. В концовке мы сравняли счёт и подумали, что сможем больше, но пропустили второй мяч и уступили», — приводит слова Божовича пресс-служба самарского клуба.
В 5-м туре чемпионата России «Локомотив» на своём поле 11 августа примет «Урал» из Екатеринбурга, а «Крылья Советов» на следующий день в гостях встретятся с «Ростовом».
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- 3 августа 2019
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