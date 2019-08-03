Два пенальти помогли «Челси» уйти от поражения в матче с «Боруссией» М
Мёнхенгладбахская «Боруссия» в товарищеском матче принимала лондонский «Челси». Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого гола стал нападающий «Боруссии» Алассан Плеа на 13-й минуте. До перерыва преимущество хозяев увеличил полузащитник Йонас Хофман. В начале второго тайма «Челси» отыграл один мяч — пенальти реализовал форвард Тэмми Абрахам. На 86-й минуте лондонцы сравняли счёт благодаря ещё одному удару с 11-метровой отметки, который исполнил хавбек Росс Баркли.
В сезоне-2018/19 «Челси» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и выиграл Лигу Европы. «Боруссия» завершила минувшую кампанию на пятом месте в немецкой Бундеслиге.
Товарищеские матчи (клубы)
03 августа 2019, суббота. 18:00 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
2 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 – Плеа – 13, 2:0 – Хофман – 39, 2:1 – Абрахам – 59 (пен), 2:2 – Баркли – 86 (пен)
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