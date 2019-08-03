Два пенальти помогли «Челси» уйти от поражения в матче с «Боруссией» М

Мёнхенгладбахская «Боруссия» в товарищеском матче принимала лондонский «Челси». Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий «Боруссии» Алассан Плеа на 13-й минуте. До перерыва преимущество хозяев увеличил полузащитник Йонас Хофман. В начале второго тайма «Челси» отыграл один мяч — пенальти реализовал форвард Тэмми Абрахам. На 86-й минуте лондонцы сравняли счёт благодаря ещё одному удару с 11-метровой отметки, который исполнил хавбек Росс Баркли.

В сезоне-2018/19 «Челси» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и выиграл Лигу Европы. «Боруссия» завершила минувшую кампанию на пятом месте в немецкой Бундеслиге.