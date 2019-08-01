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Моуринью: не буду говорить, что Лэмпард станет феноменальным тренером

Моуринью: не буду говорить, что Лэмпард станет феноменальным тренером
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от работы Фрэнка Лэмпарда на посту наставника лондонцев.

«Знаете, время покажет. Только время. Мне было бы легко и приятно сказать, что он станет феноменальным тренером, поскольку я люблю его.

Мне было бы очень приятно это сказать, но я не собираюсь этого делать. Не могу также сказать, что не верю в него, поскольку я этого не чувствую.

Чувствую, что у него есть потенциал. Чувствую, что он относится к делу с любовью, что очень важно. Это причина, по которой он в «Челси».

Желаю ему всего наилучшего, но только время покажет. Через несколько лет мы сможем всё увидеть», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, Жозе возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год. В 2013 году португальский специалист вернулся в лондонский клуб и проработал там ещё два с половиной сезона.

Моуринью уже 7 месяцев без клуба. Чем он занимается?
Португалец скучает по футболу, учит немецкий язык и фотографируется с Надалем.
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