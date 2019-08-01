Моуринью: не буду говорить, что Лэмпард станет феноменальным тренером

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от работы Фрэнка Лэмпарда на посту наставника лондонцев.

«Знаете, время покажет. Только время. Мне было бы легко и приятно сказать, что он станет феноменальным тренером, поскольку я люблю его.

Мне было бы очень приятно это сказать, но я не собираюсь этого делать. Не могу также сказать, что не верю в него, поскольку я этого не чувствую.

Чувствую, что у него есть потенциал. Чувствую, что он относится к делу с любовью, что очень важно. Это причина, по которой он в «Челси».

Желаю ему всего наилучшего, но только время покажет. Через несколько лет мы сможем всё увидеть», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, Жозе возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год. В 2013 году португальский специалист вернулся в лондонский клуб и проработал там ещё два с половиной сезона.