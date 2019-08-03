Сёмин: Эдер сломал кисть на тренировке. Он пропустит около месяца

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии травмированных игроков.
«У Чорлуки микроповреждение. Завтра всё будет ясно. Живоглядов получил травму в матче с ЦСКА. Эдер на последней тренировке сломал кисть. Сколько он пропустит? Наверное, месяц», — приводит слова Сёмина официальный сайт «железнодорожников».
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1. Победный гол забил польский полузащитник Гжегож Крыховяк.
«Локомотив», набрав семь очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 5-м туре клуб на своём поле сыграет с «Уралом». Матч состоится 11 августа.
В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на 2-м месте в РПЛ и завоевал путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.
- 3 августа 2019
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