Сёмин: тоже жду трансферов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможных трансферах своего клуба.

«Трансферы? Я тоже их жду. Идеально было бы усилить среднюю линию, линию оборону и линию атаки. Вратарская позиция после продления контракта с Гилерме вопросов не вызывает.

Дальше будет сложный календарь, увеличится количество матчей. Нам хотелось бы, чтобы группа игроков была увеличена. Если нет – будем использовать резерв, который есть. Будем доверять молодым ребятам – пусть проявляют себя в тяжёлых матчах. Как проявят – вопрос сложный. Тут не угадаешь.

Смолов играл хорошо, но до Суперкубка он не тренировался. Всё зависит от него, посмотрим на его состояние. Хёведес и Кверквелия уже занимаются в общей группе, но они не полностью провели этап восстановления.

Что слушаю в машине? Радио «Серебряный дождь» и «Монте-Карло», там есть хорошие программы. Неправда, что в «Локо» все слушают рэперов. Я слушаю День Победы", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.