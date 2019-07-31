Сёмин: тоже жду трансферов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможных трансферах своего клуба.
«Трансферы? Я тоже их жду. Идеально было бы усилить среднюю линию, линию оборону и линию атаки. Вратарская позиция после продления контракта с Гилерме вопросов не вызывает.
Дальше будет сложный календарь, увеличится количество матчей. Нам хотелось бы, чтобы группа игроков была увеличена. Если нет – будем использовать резерв, который есть. Будем доверять молодым ребятам – пусть проявляют себя в тяжёлых матчах. Как проявят – вопрос сложный. Тут не угадаешь.
Смолов играл хорошо, но до Суперкубка он не тренировался. Всё зависит от него, посмотрим на его состояние. Хёведес и Кверквелия уже занимаются в общей группе, но они не полностью провели этап восстановления.
Что слушаю в машине? Радио «Серебряный дождь» и «Монте-Карло», там есть хорошие программы. Неправда, что в «Локо» все слушают рэперов. Я слушаю День Победы", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 31 июля 2019
-
12:00
-
11:55
-
11:39
-
11:18
-
11:10
-
11:05
-
10:57
-
10:46
-
10:30
-
10:21
-
10:12
-
10:03
-
09:51
-
09:44
-
09:42
-
09:26
-
09:26
-
09:11
-
09:10
-
08:56
-
08:41
-
08:30
-
08:15
-
07:48
-
07:20
-
06:54
-
05:51
-
05:14
-
04:37
-
04:14
-
03:18
-
03:06
-
02:38
-
02:30
-
02:03