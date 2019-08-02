Глава КДК объяснил решение по матчу «Ростов» — «Спартак»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил решение комитета по итогам матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Спартак» (2:2).
«Сегодня мы рассматривали вопрос по инциденту, который произошёл во время и после матча. Мы использовали материалы СМИ. В заседании приняли участие специалист по безопасности «Ростова», ведущий сотрудник по безопасности, юрист и специалист по работе с болельщиками «Спартака», а также Мейтин и Захаров.
Мы посмотрели видеоматериалы из подтрибунных помещений, а также материалы, предоставленные обоими клубами, то есть всё, что касалось вопроса обеспечения безопасности на стадионе. При организации выхода болельщиков организаторами был сформирован ограниченный выход, что привело к угрозе давки и столкновению с контрольно-распределительной службой и ОМОНом.
По окончании матча в гостевом секторе произошло столкновение между болельщиками, сотрудниками полиции и ОМОНом. В компетенцию КДК входит рассмотрение субъектов футбола. Мы рассматривали два аспекта: безопасность на матче, а также поведение болельщиков «Спартака». Мы установили, что на матче «Ростовом» был допущен ряд нарушений, который привёл к этой конфликтной ситуации. Мы пришли к выводу, что «Ростов» допустил серьёзные недостатки и нарушения при организации обеспечения безопасности на матче. Кроме того, мы установили, что на матче были неправомерные действия болельщиков «Спартака», в частности драка на трибуне. Рассмотрев все доводы сторон, мы пришли к решению оштрафовать «Ростов» на 650 тыс. рублей и обязать клуб провести два домашних матча чемпионата России на нейтральном поле в другом городе условно за необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившей под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, а также за иные нарушения регламента», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 2 августа 2019
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