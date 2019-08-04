Бубнов: в случае с голом Дзюбы — там был фол на Вильене

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал домашнюю ничью «Зенита» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Практически весь матч шла борьба за центр поля. Кто владеет центром, тот владеет игрой. Пока у тебя мяч, тебе не забьют. Ни та, ни другая команда так и не выиграла середину, поэтому и моментов особенно не было.

Автогол Дугласа Сантоса — несчастный случай. А в случае с голом Дзюбы — там был фол на Вильене, но арбитр не зафиксировал. Кто виноват в автоголе? Виноват Лунёв. Он должен голосом подсказывать защитнику, если выходит. В целом, и те и другие выглядели хорошо.

Малком? Он хорошо играл в «Барселоне». Сейчас форму наберёт — тогда и будем делать выводы. У «Краснодара» тоже хорошие новички, в том числе Кабелла. Тура через два-три увидим их настоящую игру», — приводит слова Бубнова Sportbox.