Рейнгольд: с такой игрой «Спартаку» в этом сезоне ловить нечего, игроков нет

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги встречи красно-белых и московского «Динамо» (0:0) в рамках четвёртого тура РПЛ. По мнению Рейнгольда, в неудачах команды нельзя винить главного тренера Олега Кононова.
«В футбол играют мастера, а не подмастерья, вот «Спартак» играл в подмастерье. Но они не виноваты, это всё руководители, которые набрали такой состав. «Спартаку» будет очень тяжело, потому что нет хороших исполнителей. Это, кстати, можно отнести и к «Динамо». Играли две равные команды. Я в «Спартак» не верю. Вина Кононова? Нет, руководство за семь месяцев разогнало весь чемпионский состав, тут Кононов ни при чём. Я ошибся, беру всё на себя, что критиковал тренера.
Какой тренер выдержит такой напряг? Кем играть? Всех убрали. С такой игрой красно-белым в этом сезоне ловить нечего, игроков просто нет. Мирзов и Шюррле пока не готовы играть, единственный плюс — это Максименко, молодец мальчишка. Сейчас вратаря может поменять только какой-то олух, пока Максименко выручает — никакого Селихова. А по остальным… Ну, может, купят ещё одного Понсе, тогда и вместе посмеёмся», — приводит слова Рейнгольда Sportbox.
«Спартак» после четырёх туров РПЛ занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав пять очков.
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