«Сан-Паулу» объявил о подписании контракта с Хуанфраном

Защитник Хуанфран Торрес перешёл в «Сан-Паулу», сообщает пресс-служба бразильского клуба. Контракт с испанским футболистом рассчитан до 2020 года. Ранее сообщалось, что помимо «Сан-Паулу» Хуанфраном интересовались «Коринтианс» и клуб USL «Нэшвилл».

Ранее «Сан-Паулу» объявил о подписании контракта с бразильским правым защитником Дани Алвесом, соглашение с ним рассчитано до 2022 года.



34-летний Хуанфран выступал за «Атлетико» с 2011 года. Всего в составе мадридского клуба он принял участие в 355 матчах во всех турнирах, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал 41 результативную передачу. С «Атлетико» он становился чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании, один раз Суперкубок Испании, по два раза — Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.