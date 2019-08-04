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Неймар не праздновал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Неймар не праздновал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции
Футбол / Франция 0

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар не проявил никаких эмоций после победы парижского клуба в матче Суперкубка Франции с «Ренном», сообщает Sport.es. Камеры телетрансляции не раз фиксировали Неймара, следившего за матчем в VIP-зоне стадиона «Лунган — Универсиад Спортс Центр» в китайском городе Шэньчжэне. Победный гол полузащитника парижан Анхеля ди Марии на 73-й минуте не вызвал у Неймара никаких эмоций.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Diario SPORT.

Матч Суперкубка Франции «Пари Сен-Жермен» — «Ренн» завершился со счётом 2:1. «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка Франции в 9-й раз.

Ранее сообщалось, что Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о желании сменить команду в текущее трансферное окно. После этого отношения между футболистом и клубом резко ухудшились. Неймар надеется, что ему удастся до закрытия трансферного окна вернуться в «Барселону», ранее бразилец отверг предложение клуба остаться ещё на один сезон в обмен на гарантии, что следующим летом ему будет позволено уйти.

Неймар отказался идти на мировую с «ПСЖ» и по-прежнему намерен покинуть клуб
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