Неймар не праздновал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар не проявил никаких эмоций после победы парижского клуба в матче Суперкубка Франции с «Ренном», сообщает Sport.es. Камеры телетрансляции не раз фиксировали Неймара, следившего за матчем в VIP-зоне стадиона «Лунган — Универсиад Спортс Центр» в китайском городе Шэньчжэне. Победный гол полузащитника парижан Анхеля ди Марии на 73-й минуте не вызвал у Неймара никаких эмоций.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Diario SPORT.
Матч Суперкубка Франции «Пари Сен-Жермен» — «Ренн» завершился со счётом 2:1. «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка Франции в 9-й раз.
Ранее сообщалось, что Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о желании сменить команду в текущее трансферное окно. После этого отношения между футболистом и клубом резко ухудшились. Неймар надеется, что ему удастся до закрытия трансферного окна вернуться в «Барселону», ранее бразилец отверг предложение клуба остаться ещё на один сезон в обмен на гарантии, что следующим летом ему будет позволено уйти.
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