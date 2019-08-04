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«Ювентус» и «Манчестер Сити» близки к обмену Канселу на Данило

«Ювентус» и «Манчестер Сити» близки к обмену Канселу на Данило
Футбол / Англия 0

Защитник «Ювентуса» Жоау Канселу близок к переходу в «Манчестер Сити». По предварительным условиям сделки, туринцы получат за 25-летнего португальца защитника Данило и € 35 млн, сообщает Tuttosport.

По информации издания, Данило согласился пойти на снижение зарплаты, чтобы присоединиться к действующим чемпионами итальянской Серии А.

Сегодня, 4 августа, директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прилетит в Лондон, где проведёт переговоры с представителями «горожан». Ожидается, что управленец также обсудит с руководством «Манчестер Юнайтед» обмен нападающего Пауло Дибалы на форварда Ромелу Лукаку.

Напомним, ранее сообщалось, что агент Дибалы требует у «Манчестер Юнайтед» € 15 млн в качестве комиссии за трансфер.

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