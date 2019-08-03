Агент Дибалы требует € 15 млн в качестве комиссии, «МЮ» недоволен

Финансовые требования Хорхе Антуна, агента нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы, могут сорвать переход игрока в «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca.
Сначала «красные дьяволы» предложили Дибале контракт с зарплатой € 9 млн в год, и аргентинец был готов согласиться на такие условия, но представитель футболиста потребовал как минимум на € 3 млн больше.
Антун встретился с директорами «Манчестер Юнайтед» в Лондоне. Как только стороны согласовали условия сделки, агент потребовал от манкуниацев € 15 млн в качестве комиссии за переговоры.
Боссы «красных дьяволов» недовольны действиями представителя форварда «Ювентуса». Теперь подписание контракта с Пауло находится под угрозой срыва.
Напомним, ранее стало известно, что «МЮ» и «Ювентус» согласовали обмен нападающего Ромелу Лукаку на Дибалу. Бельгиец уже договорился с клубом из Турина о личном контракте.
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