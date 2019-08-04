Мбаппе вытолкнул Неймара из кадра во время командного фото с Суперкубком Франции

В субботу, 3 августа, на стадионе «Лунган — Универсиад Спортс Центр» в китайском городе Шэньчжэнь прошёл матч за Суперкубок Франции, в котором встретились «Пари Сен-Жермен» и «Ренн». Игра завершилась победой парижской команды со счётом 2:1.



После матча нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не позволил партнёру по команде Неймару принять участие в групповом фото и вытолкнул бразильского футболиста из кадра. Напомним, Неймар не принимал участия в матче, так как отбывал наказание за удар болельщика после встречи с «Ренном» в финале Кубка Франции.

Видео доступно на странице Marco Conterio в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о желании сменить команду в текущее трансферное окно. После этого отношения между футболистом и клубом резко ухудшились. Неймар надеется, что ему удастся до закрытия трансферного окна вернуться в «Барселону», ранее бразилец отверг предложение клуба остаться ещё на один сезон в обмен на гарантии, что следующим летом ему будет позволено уйти.