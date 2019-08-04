«Тоттенхэм» — «Интер»: онлайн-трансляция матча начнётся 4 августа в 17:05

Сегодня, 4 августа, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится матч Международного кубка чемпионов. Встретятся английский «Тоттенхэм» и итальянский «Интер». Начало — в 17:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Раннее команды провели по два матча на турнире. «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу в игре с туринским «Ювентусом» (3:2), а позже проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2). Миланский «Интер» уступил в обеих встречах: «Манчестер Юнайтед» — 0:1, «Ювентусу» — 1:1, 3:4, по пенальти.



В минувшем сезоне «Тоттенхэм Хотспур» занял 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Миланский «Интер» завершил сезон-2018/19 также на 4-м месте в итальянской Серии А.