Хавбек «Текстильщика»: после победы над «Нефтехимиком» эмоционально стало легче

Полузащитник ивановского «Текстильщика» Евгений Маричев поделился впечатлениями от победы над «Нефтехимиком» в матче 6-го тура ФНЛ. «Текстильщик» в гостях выиграл со счётом 2:1, 24-летний Маричев стал автором победного гола за 8 минут до окончания матча.
«Очень рады, что нам наконец-то удалось победить и набрать три очка. Это было важно со всех точек зрения: и с психологической, и с турнирной. Ведь до вчерашнего дня мы не выигрывали в чемпионате. Тем более игра складывалась очень тяжело. Первый тайм провели не на своём уровне, смогли добавить после перерыва, вышли вперёд, но это было ещё не всё. На последних минутах хозяева с помощью навала пытались спасти игру, но, к счастью, все закончилось хорошо.
После победы эмоционально стало намного легче. Больших задач у нас пока нет. Нужно оказаться в середине таблицы. Но все турнирные перспективы станут понятны позже. Пока двигаемся от игры к игре. Нужно просто выигрывать каждый следующий матч", — сказал Маричев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
В первых шести матчах чемпионата ФНЛ Евгений Маричев забил 2 мяча.
- 4 августа 2019
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