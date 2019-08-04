Мойзе Кин: хочу поделиться менталитетом победителя с игроками «Эвертона»

Форвард Мойзе Кин прокомментировал переход из «Ювентуса» в «Эвертон».

«Очень горд, что стал игроком «Эвертона». Для меня большая честь носить футболку этого клуба. Буду отдавать все силы на поле за новую команду.

Решил перейти сюда, поскольку «Эвертон» смотрит в будущее. Точно так же делаю и я. Знаю, какой это большой клуб. У «Эвертона» большие амбиции, и я буду усердно работать, чтобы помочь команде достичь поставленных целей.

Я привык побеждать. Хочу поделиться менталитетом победителя с новыми одноклубниками. Надеюсь, буду очень хорош на поле и принесу болельщикам радость», — приводит слова 19-летнего игрока пресс-служба «ирисок».

В минувшем сезоне Кин на клубном уровне забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу в 17 матчах во всех турнирах.