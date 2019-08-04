Гацкан: «Крылья» пытались забить «Локомотиву» ещё, но пропустили нелепый гол

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:2).

«Тяжёлая игра, «Локомотив» — хорошая команда. Мы сравняли счёт, фанаты нас поддерживали, хотели забить второй, но попались на контратаку и пропустили немного нелепый гол. Рыжиков спас, но на добивании проиграли борьбу, и нам забили второй мяч. А так ребята молодцы, сражались до конца. Если будем и дальше так играть, то сможем побеждать.



Сравняли счёт, поймали кураж. Хотели добиться победы, для этого мы и играем. Хотели забить второй гол, порадовать болельщиков, но так случается, не забиваешь ты — забивают тебе. Но ничего, будем работать ещё больше, и должно всё быть хорошо", — приводит слова Гацкана пресс-служба самарского клуба.

Также хавбек поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ с его бывшим клубом «Ростовом».

«Предстоящий матч с „Ростовом“? Не могу ничего сказать. Это будет очередная игра за три очка. Я теперь в „Крыльях Советов“, так что будем биться за победу. У каждого свои планы, поэтому не буду ничего говорить о „Ростове“. Пока нет никаких предчувствий, будем готовиться», — добавил футболист.