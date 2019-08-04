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«Торпедо» обыграло «Армавир», одержав 4-ю победу в сезоне

«Торпедо» обыграло «Армавир», одержав 4-ю победу в сезоне
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» обыграло «Армавир» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Обслуживал матч саранский арбитр Евгений Буланов, которому ассистировали Дмитрий Тарасов (Тамбов) и Фёдор Валявин (Саратов).

Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором гола стал полузащитник московского клуба Артур Галоян. На 31-й минуте равновесие восстановил нападающий гостей Амур Калмыков. В середине второго тайма победу «Торпедо» принёс форвард Игорь Лебеденко.

«Торпедо», набрав 13 очков, поднялось на пятое место в турнирной таблице ФНЛ. Для клуба эта победа стала четвёртой в сезоне. Наставником москвичей является бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. «Армавир» (5) — на 16-м месте в таблице.

ФНЛ - Первый дивизион. 6-й тур
04 августа 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Торпедо Москва
Москва
2 : 1
Армавир
Армавир
1:0 – Галоян – 7, 1:1 – Калмыков – 31, 2:1 – Лебеденко – 61
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