«Торпедо» обыграло «Армавир», одержав 4-ю победу в сезоне

В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» обыграло «Армавир» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Обслуживал матч саранский арбитр Евгений Буланов, которому ассистировали Дмитрий Тарасов (Тамбов) и Фёдор Валявин (Саратов).
Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором гола стал полузащитник московского клуба Артур Галоян. На 31-й минуте равновесие восстановил нападающий гостей Амур Калмыков. В середине второго тайма победу «Торпедо» принёс форвард Игорь Лебеденко.
«Торпедо», набрав 13 очков, поднялось на пятое место в турнирной таблице ФНЛ. Для клуба эта победа стала четвёртой в сезоне. Наставником москвичей является бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. «Армавир» (5) — на 16-м месте в таблице.
- 4 августа 2019
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