Гвардиола: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» показали невероятную игру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» (1:1, пен — 5:4).

«Это был невероятный финал с обеих сторон. Ни одна из команд не смогла доминировать в течение 90 минут. У нас были хорошие моменты, но в последние 15 минут мы были измотаны, и у соперника были шансы выиграть матч.



Это было хорошее испытание для обеих команд. Для игроков было важно понять, с чем они столкнутся в этом сезоне.

Первый трофей сезона уже в наших руках. Я не знаю, что будет дальше. «Манчестер Юнайтед" вернётся, «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси». Не могу сказать", — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, в минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Ливерпуль» финишировал вторым. В турнирной таблице команды разделило всего одно очко.