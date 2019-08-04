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Гвардиола: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» показали невероятную игру

Гвардиола: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» показали невероятную игру
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» (1:1, пен — 5:4).

«Это был невероятный финал с обеих сторон. Ни одна из команд не смогла доминировать в течение 90 минут. У нас были хорошие моменты, но в последние 15 минут мы были измотаны, и у соперника были шансы выиграть матч.

Это было хорошее испытание для обеих команд. Для игроков было важно понять, с чем они столкнутся в этом сезоне.

Первый трофей сезона уже в наших руках. Я не знаю, что будет дальше. «Манчестер Юнайтед" вернётся, «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси». Не могу сказать", — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, в минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Ливерпуль» финишировал вторым. В турнирной таблице команды разделило всего одно очко.

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