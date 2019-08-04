Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыграть
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым он хотел бы сыграть.
«У меня на уме много игроков, с которыми я хотел бы поиграть. Но я выберу одного из соотечественников, который скончался несколько лет назад: Эйсебио. Он является одним из символов Португалии, он был удивительным человеком, я бы хотел сыграть с ним в сборной», — приводит слова Роналду Globo Esporte со ссылкой на YouTube-канал Soccer.com.
Напомним, в «Ювентус» Роналду перешёл минувшим летом из «Реала». Его трансфер обошёлся «старой синьоре» в € 117 млн. Он стал самым дорогим приобретением в истории туринского клуба. Контракт португальца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
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