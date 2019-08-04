Гончаренко: думаю, таких матчей у нас будет много. «Рубин» — молодцы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура РПЛ с «Рубином».

«Думаю, что таких матчей у нас будет много. Легко очки никому не даются, все команды сражаются. Никто не хочет уступать. «Рубин» на хорошем игровом кураже проводит стартовые туры, у них многое получается. Нам пришлось в концовке нелегко, хотя если взять суммарно два тайма, наша победа заслуженная. Можно было забить в первом тайме два мяча и сыграть в конце спокойно. Но то, что в концовке сдержали натиск «Рубина», пойдёт нам в плюс, так закаляется характер команды.



Что касается того, что во втором тайме мы глубоко сели в оборону. Во-первых, «Рубин» проигрывал в домашнем матче, болельщики гнали их вперёд. Этот фактор вкупе с ещё не устоявшейся психологией наших молодых игроков позволил им глубоко проникать в штрафную площадь. Считаю, что мы должны были лучше контролировать игру во втором тайме.

У них хороший кураж, хорошая атмосфера. Пришёл тренер, который объясняет, как действовать в атаке. Они действуют раскрепощённо. «Рубин» — молодцы, хорошо проявили себя в первых трёх турах. Думаю, они на правильном пути", — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.