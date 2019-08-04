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Победный гол Чалова — в видеообзоре матча «Рубин» — ЦСКА

Победный гол Чалова — в видеообзоре матча «Рубин» — ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Во 4-м туре чемпионата России московский ЦСКА обыграл казанский «Рубин» со счётом 1:0. Матч состоялся в Казани на стадионе «Центральный».

Победу московскому клубу принёс гол нападающего Фёдора Чалова в концовке первого тайма. Результативной передачей в этом эпизоде отметился защитник Марио Фернандес.

Благодаря победе ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата, набрав девять очков. Отставание «армейского» клуба от лидирующего «Зенита» составляет одно очко. «Рубин» (7) — на 8-м месте в таблице.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Сочи». Матч состоится 11 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Рубин» в гостях встретится с «Краснодаром». Встреча пройдёт 10 августа на стадионе «Краснодар».

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