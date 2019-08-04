Вице-президент «Барсы»: знаем, Неймар несчастлив, но пока его переход исключён

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер прокомментировал информацию о возможном подписании каталонским клубом форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«На сегодняшний день, как уже говорил наш президент, по Неймару переговоров нет. Его трансфер сложен. Мы выступаем пассивными актёрами. Мы знаем, что он несчастлив в Париже, и эту ситуацию необходимо решать тем, кто находится в Париже. На сегодняшний день этот трансфер исключён», — приводит слова Кардонера Goal.com.

Ранее сообщалось, что Неймар сообщил руководству «Пари Сен-Жермен» о желании сменить команду в текущее трансферное окно. После этого отношения между футболистом и клубом резко ухудшились. Отмечалось, что Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую он выступал в период с 2013 по 2017 год.