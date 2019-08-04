Бывшие агенты Дибалы предупредили «МЮ» о возможном взыскании € 40 млн

Бывшие агенты нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы предупредили руководство «Манчестер Юнайтед», что в случае подписания контракта с аргентинцем клубу, возможно, придётся выплатить им € 40 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее Дибалу представляло агентство Star Image. В 2017 году игрок разорвал контракт, после чего агентство подало на него суд, поскольку соглашение было рассчитано на 10 лет. Стороны судятся из-за имиджевых прав. Если Star Image выиграет суд, Пауло и его клуб будут вынуждены выплатить € 40 млн в качестве компенсации.

На этой неделе стало известно, что «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» договорились об обмене нападающего Ромелу Лукаку на Дибалу. Бельгиец уже согласовал условия личного контракта с туринцами. Теперь сделка зависит от аргентинца.