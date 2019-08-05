Умершая футболистка Анастасия Березина завершила карьеру два года назад

Как стало известно «Чемпионату», футболистка Анастасия Березина, скончавшаяся в ночь с 3 на 4 августа, завершила карьеру в 2017 году.



К профилю в «инстаграме», где появилось видео последнего гола Березиной, футбольный клуб «Чертаново» отношения не имеет.

Ранее сообщалось, что 21-летняя Березина умерла во сне от остановки сердца. Девушка отыграла в „Чертаново“ 11 лет, пройдя все ступени — от начальной школы до стартового состава главной команды.



Березина неоднократно выигрывала чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага выступая за юниорскую и молодёжную команды России. За сборную России до 19 лет, в составе которой Березина дебютировала 23 сентября 2013 года, она сыграла 15 матчей и забила 8 голов.