Умершая футболистка Анастасия Березина завершила карьеру два года назад

Как стало известно «Чемпионату», футболистка Анастасия Березина, скончавшаяся в ночь с 3 на 4 августа, завершила карьеру в 2017 году.
К профилю в «инстаграме», где появилось видео последнего гола Березиной, футбольный клуб «Чертаново» отношения не имеет.
Ранее сообщалось, что 21-летняя Березина умерла во сне от остановки сердца. Девушка отыграла в „Чертаново“ 11 лет, пройдя все ступени — от начальной школы до стартового состава главной команды.
Березина неоднократно выигрывала чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага выступая за юниорскую и молодёжную команды России. За сборную России до 19 лет, в составе которой Березина дебютировала 23 сентября 2013 года, она сыграла 15 матчей и забила 8 голов.
- 5 августа 2019
-
01:27
-
00:55
-
00:49
-
00:41
-
00:36
-
00:25
- 4 августа 2019
-
23:55
-
23:50
-
23:26
-
23:23
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
22:55
-
22:38
-
22:30
-
22:24
-
22:17
-
22:03
-
21:51
-
21:34
-
21:33
-
21:29
-
21:23
-
21:15
-
21:10
-
21:09
-
20:53
-
20:49
-
20:37
-
20:36
-
20:21
-
20:17
-
20:11
-
20:08