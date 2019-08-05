Фердинанд назвал «страшную» вещь для всех соперников «Манчестер Сити»

Бывший футболист сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд высказал мнение об игре «Манчестер Сити», который в матче за Суперкубок Англии обыграл «Ливерпуль». Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а серию пенальти лучше исполнили игроки действующего чемпиона Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Манчестер Сити» выиграл матч без Лапорта, Фернандиньо и Агуэро. Это три самых важных игрока в прошлом сезоне. Это показывает вам глубину состава команды. Вам нужны глубина и качество, чтобы выдержать борьбу за титулы во всех турнирах. Это страшная вещь для других команд, которые бросают им вызов. В любом матче вы должны показывать максимум. И это ещё один положительный момент для «Манчестер Сити», — цитирует Фердинанда BT Sport.