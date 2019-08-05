Паршивлюк — о Шюррле: не чувствовалось, что вышла какая-то звезда

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, ранее выступавший за «Спартак», поделился впечатлениями от противостояния с новичком красно-белых Андре Шюррле в матче 4-го тура Премьер-Лиги.
«Не чувствовалось, что вышла какая-то звезда. Вышел игрок с определённым уровнем. Видно было, что человек не с луны приехал, а вышел игрок, который реально умеет играть в футбол. Ни больше ни меньше. Ничего сверхъестественного быть не могло, потому что он только подписал контракт. Но видно, что у него есть класс. Думаю, он поможет «Спартаку», — цитирует Паршивлюка Sport24.
Напомним, что немецкий футболист дебютировал за «Спартак» в начале второго тайма, выйдя на замену вместо Джано. Шюррле был арендован москвичами у дортмундской «Боруссии» до конца сезона с правом выкупа.
- 5 августа 2019
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