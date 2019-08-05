Паршивлюк: так играть, как сыграл Понсе, нельзя. Я очень испугался за Шунина

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал эпизод с удалением нападающего «Спартака» Эсекьелем Понсе в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0). Напомним, на 34-й минуте Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил в грудь вратаря «Динамо» Антона Шунина. Капитану бело-голубых потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру.
«Да, я был ближе всех в этом моменте. Я очень испугался за Антона. В динамике это выглядело очень страшно. Поэтому обсуждать, красная это или нет, вообще неуместно.
Да, может быть, это был игровой момент, как говорят многие, но так играть, как сыграл Понсе, нельзя», — приводит слова Паршивлюка Sport24.
В 5-м туре Премьер-Лиги «Динамо» на своём поле 10 августа примет «Зенит» из Санкт-Петербурга, а «Спартак» на следующий день в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».
- 5 августа 2019
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