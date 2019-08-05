Экс-игрок «Боруссии» Д Овомойела подвергся критике за пародию на Гитлера

Бывший игрок дортмундской «Боруссии» Патрик Овомойела подвергся критике со стороны болельщиков после пародии на Адольфа Гитлера во время товарищеского матча «Боруссии» с «Удинезе» (4:1), сообщает Bild.



Овомойела работал на данном матче в качестве комментатора вместе с Норбертом Дикелем. Уже в начале встречи два экс-игрока дортмундской «Боруссии» высмеяли фамилии игроков «Удинезе» Кевина Лазаньи и Игнасио Пуссетто, а также использовали в отношении итальянских игроков уничижительный немецкий термин. Позже комментаторы сравнили игру с «водным сражением при Альтахе», а Овомойела, изображая Гитлера, добавил: «Там, где велись великие битвы».



По информации источника, на следующий день после игры комментаторы принесли извинения за поведение во время матча.

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