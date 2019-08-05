Руни может стать играющим тренером «Дерби Каунти»

Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в «Дерби Каунти», сообщает The Telegraph.



По информации источника, Руни ведёт переговоры с представителями «Дерби Каунти» о переходе в команду в качестве играющего тренера. При этом главным тренером «Дерби Каунти» по-прежнему будет Филлип Коку, который был назначен после ухода Фрэнка Лэмпарда в «Челси». Ранее Руни заявлял, что хотел бы попробовать себя в качестве наставника команды.



33-летний Руни является воспитанником «Эвертона». В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 37 млн. За манкунианцев он провёл 559 матчей во всех турнирах, в которых забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. В 2017 году форвард вернулся в «Эвертон», а через год перебрался в американский клуб. Соглашение форварда с «Ди-Си Юнайтед» действует до 31 декабря 2021 года.

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