Руни хочет войти в тренерский штаб «МЮ» после завершения карьеры

Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера после окончания карьеры игрока, утверждает The Sun.
По данным источника, англичанин намерен отработать до конца контракт с американским клубом. Соглашение форварда действует до 31 декабря 2021 года. После этого форвард собирается завершить карьеру и вернуться в стан манкунианцев.
33-летний Руни является воспитанником «Эвертона». В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 37 млн. Всего за манкунианцев он провёл 559 матчей во всех турнирах, в которых забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. В 2017 году форвард вернулся в «Эвертон», а через год перебрался в американский клуб. В этом сезоне Руни провёл 22 матча в чемпионате MLS, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.
- 4 августа 2019
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