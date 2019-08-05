Цорн поприветствовал Тиля в «Спартаке»
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поприветствовал новичка московской команды полузащитника Гуса Тиля.
«Добро пожаловать в „Спартак“, Гус», — написал Цорн на странице в «Инстаграме».
Напомним, сегодня, 5 августа, Тиль перешёл из «АЗ Алкмара» в «Спартак». Контракт 21-летнего голландского футболиста с московским клубом рассчитан на 4 года. Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.
«Спартак», набрав пять очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 4-м туре красно-белые сыграли вничью с «Динамо» со счётом 0:0.
«Спартак» объявил о переходе голландского хавбека Тиля
- 5 августа 2019
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