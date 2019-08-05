Тиль взял в «Спартаке» номер Глушакова

Новичок «Спартака» голландский полузащитник Гус Тиль будет выступать за московский клуб под 8-м номером, который ранее принадлежал бывшему капитану красно-белых Денису Глушакову, который сейчас выступает за «Ахмат».

Тиль обошёлся «Спартаку» в € 18 млн. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с российским клубом контракт на четыре года.

Тиль родился в Замбии в 1997 году, где в то время работал его отец. Хавбек обучался в академии «АЗ Алкмар» с 13 лет. В составе голландского клуба 21-летний Тиль принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 28 забитых мячей, а также отдал 12 результативных передач. 26 марта 2018 года футболист дебютировал за сборную Нидерландов в товарищеском матче со сборной Португалии (3:0).