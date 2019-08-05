Источник: «Манчестер Сити» и «Ювентус» согласовали обмен Данило на Канселу

Португальский защитник «Ювентуса» Жоау Канселу перейдёт в «Манчестер Сити» в обмен на бразильского игрока обороны «горожан» Данило, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, итальянский клуб также получит € 28 млн. Завтра Данило прибудет в Турин, чтобы пройти медицинское обследование.

Канселу перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 40,4 млн. В минувшем сезоне 25-летний португалец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал пять результативных передач.

Данило стал игроком «Манчестер Сити» летом 2017 года, перейдя в английский клуб из «Реала» за € 30 млн. В прошлом сезоне 28-летний бразилец провёл 22 матчах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.