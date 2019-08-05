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Федотов: «Оренбург» испытывает кадровый голод, нам нужно укрепляться

Федотов: «Оренбург» испытывает кадровый голод, нам нужно укрепляться
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).

«Непросто играть в Грозном. Хорошая, организованная команда – это раз. Бойцовская команда, которая и метра не уступает без борьбы. Но тем не менее, я считаю, что мы справились с тем, что видели.

Практически ничего не дали создать. Но сложно рассчитывать на какой-то результат, пропуская такие нелепые, смешные голы. Но это наше. Если соперник их забил, значит, заслужил, заставил нас ошибиться. Поэтому соперника с победой, нам есть, над чем работать.

Нам нужны футболисты, неоднократно уже об этом говорили. У нас немножко кадровый голод, в этом плане нужно укрепляться, что мы и будем делать», – приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

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